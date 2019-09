Mehr tödliche Verkehrsunfälle in Österreich im Sommer 2019

Im Juli und August sind heuer bei Unfällen auf Österreichs Straßen 90 Menschen ums Leben gekommen, um zwölf mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle ist insgesamt angestiegen, seit Jahresanfang kamen bereits 288 Menschen ums Leben. Der VCÖ forderte daher am Dienstag verstärkte Maßnahmen gegen die Hauptunfallursachen - zu hohes Tempo und Ablenkung.

26 Menschen - und damit im Bundesländervergleich die meisten - starben heuer in den beiden Sommermonaten in Niederösterreich bei Verkehrsunfällen. Das sind zehn Todesopfer mehr als im Vergleichszeitraum 2018. Jeweils 16 Personen kamen heuer bei Verkehrsunfällen in Oberösterreich und in der Steiermark ums Leben. Am niedrigsten war die Zahl der Todesopfer in Vorarlberg, wo eine Person im Straßenverkehr tödlich verunglückte. In Wien starben drei Personen bei Verkehrsunfällen.