Mehr tödliche Lkw-Unfälle - Gefahr für Passanten in Stadt

Die Zahl der tödlichen Lkw-Unfälle hat in den vergangenen Jahren um 14 Prozent zugenommen,meldet der ÖAMTC. Von 2012 bis 2017 sind laut Statistik Austria insgesamt 370 Menschen bei Crashs mit Lkw-Beteiligung ums Leben gekommen. Unfallopfer waren aber nicht die Lenker der Schwerfahrzeuge, sondern meist andere Verkehrsteilnehmer. Besonders gefährdet waren dabei Fußgänger und Radler in der Stadt.

Im städtischen Bereich besteht das größte Risiko an Kreuzungen. Besondere Gefahr geht da vom toten Winkel aus – das ist der Bereich, den Lkw-Lenker nicht einsehen können. “Wir appellieren daher im Kreuzungsbereich auch an Fußgänger und Radfahrer, sich bewusst zu sein, dass sie für Lkw-Fahrer oft unsichtbar sind”, sagt ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nose am Donnerstag. Jährlich kommen im Durchschnitt 16 Fußgänger oder Radfahrer bei Unfällen mit Lkw ums Leben.