Mehr Stromverbrauch im September, weniger Gasbedarf

Auch im September ist in Österreich der Stromverbrauch gestiegen und der Gasverbrauch zurückgegangen, wie bereits im Monat davor. An Elektrizität wurde mit 5,6 Terawattstunden (TWh) um 1,6 Prozent mehr benötigt als ein Jahr vorher, bei Gas wurde ein Rückgang um 3,9 Prozent oder 0,2 TWh auf 4,6 TWh registriert. Das geht aus Daten der Regulierungsbehörde E-Control hervor.

Die Laufkraftwerke kamen im September witterungsbedingt - erstmals seit April - wieder weniger zum Einsatz (-19 Prozent oder -0,5 TWh), was dem größten Rückgang in diesem Jahr entspricht. Die Speicherkraftwerke ließen um 0,3 TWh bzw. 20,2 Prozent nach, nach dem April der zweitgrößte Rückgang. Insgesamt sank die Stromerzeugung aus Wasserkraft im September um 0,8 TWh oder 19,6 Prozent.

Leistungsmäßig ergab sich bei Strom an dem wie üblich beobachteten dritten Mittwoch des Monats für die Gesamte Elektrizitätsversorgung eine Spitzenlast von 9,5 Gigawatt (GW). Allein im Öffentlichen Netz lag der Spitzenverbrauch auf Stundenbasis bei 8,3 GW (Endverbrauch plus Netzverluste, aber ohne Pumpspeicherung). Endverbraucher fragten am 22.9. um 10.45-11.00 Uhr maximal 8,9 GW nach, 601 MW weniger als der Maximalwert am dritten Mittwoch.