Mehr Sport an Vorarlberger Volksschulen

Die "tägliche Bewegungs- und Sporteinheit" startet in Vorarlbergs Volksschulen in das zweite Schuljahr und erfreut sich eines leichten Ausbaus bei der Umsetzung.

Drei Dachverbände an Bord

Um die Förderung der Koordination, Körperbeherrschung und Fitness von schulpflichtigen Kindern weiter vorantreiben zu können, haben die drei Dachverbände in Vorarlberg – Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ), Allgemeiner Sportverband Österreichs (ASVÖ) und Sportunion – in den vergangenen Monaten eifrig an der Umsetzung gearbeitet.