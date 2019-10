Mehr Sommerurlauber brachten auch Rekordumsatz

Nach heftigen Buchungsschwankungen haben die heimischen Touristiker in der bisherigen Sommersaison letztlich relativ gut abgeschnitten: Gegenüber dem Vorjahr kletterten die Umsätze laut ersten Schätzungen des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) nominell um 2,7 Prozent auf 10,1 Mrd. Euro. Mit einem Plus von 1,1 Prozent seien "auch preisbereinigt neue historische Höchstwerte verzeichnet worden".

Besonders deutlich zugelegt haben die touristischen Einnahmen heuer zwischen Mai und August in Wien (plus 7 Prozent) sowie in Ober- und Niederösterreich (plus 5,2 bzw. 5 Prozent). Überdurchschnittliche Zuwächse wurden aber auch im Burgenland (plus 3,2 Prozent) und in Vorarlberg (plus 3,1 Prozent) erzielt. Nahezu im bundesweiten Schnitt lag Salzburg mit einem Umsatzanstieg von 2,5 Prozent. In Tirol und der Steiermark war die Dynamik mit je plus 1,6 Prozent gebremster. Weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres eingenommen hat nur Kärnten mit einem nominellen Minus von 0,3 Prozent.