Mehr Service für Kunden

Komfort und individuelle Ser­vices bei der Paketzustellung bietet die Post unter anderem mit der kostenlosen Post-App und der Paketumleitung – jetzt auch österreichweit mög­lich!

Mit der Paketumleitung per Post-App können Privatkun­den die Zustellung je nach Be­darf individuell wählen: in ganz Österreich in eine Postfi­liale, an einen Post-Partner, Hermes Paketshop oder eine Abholstation sowie zu Hause an einen Wunschplatz oder Wunschnachbar. Auch die Auswahl, an welchem Tag die Sendung geliefert werden soll, ist mit dem digitalen Service möglich. Sollen Sendungen regelmäßig an eine der alter­nativen Zustelladressen gelie­fert werden, hilft die dauer­hafte Paketumleitung. Einzel­ne Sendungen davon auszu­nehmen, ist per Knopfdruck möglich.