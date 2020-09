Mehr Personal für AMS - An WKÖ soll es nicht scheitern

Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf verlangt vom Arbeitsmarktservice (AMS), dass es effektiver arbeitet, speziell dort, wo es Probleme gebe. Es gehe vor allem um Vermittlungen und Schulungen, sagte Kopf am Mittwoch im Ö1-Morgenjournal des ORF-Radio. Wenn die AMS-Leitung ein entsprechendes Konzept vorlege, "soll es an uns nicht scheitern, dass das AMS das nötige Personal bekommt".

WKÖ-Generalsekretär Kopf sagte am Mittwoch, dass das AMS in nächster Zeit sehr viel Geld für Schulungen bekomme. "100.000 Menschen sollen zusätzlich in Qualifizierungsmaßnahmen kommen. Das muss organisiert sein." Kopf verwies auf die nächste Sitzung des AMS-Verwaltungsrats Mitte September, in dem auch die Wirtschaftskammer sitze.