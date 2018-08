Immofinanz-Vermietungsrekord: Operativer Gewinn verdreifacht

Die börsennotierte Immofinanz hat im ersten Halbjahr einen neuen Rekord beim Vermietungsgrad erzielt und den operativen Gewinn mehr als verdreifachen können. Der Nettogewinn blieb jedoch mit 86,2 Mio. Euro um 18 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres, geht aus den Halbjahreszahlen von Mittwochabend hervor.

Bis Juni habe die Immofinanz heuer mit 114,8 Mio. Euro schon ein höheres operatives Ergebnis erwirtschaftet als im Gesamtjahr 2017, so CEO Oliver Schumy. Die Entwicklung der nachhaltigen Funds from Operations (FFO), einer Messzahl für die Vermietungsrentabilität, unterstreiche die gestärkte Ertragskraft. Bis Juni stieg der FFO 1 (ohne Immoverkäufe und exklusive wirtschaftlichem Anteil an der CA Immo) um 74 Prozent auf 48,4 Mio. Euro. Damit liege man sehr gut im Plan, 2019 mehr als 100 Mio. Euro FFO 1 zu erzielen, sagte Schumy. Zudem bekräftigte die Immofinanz, dass für 2018 die Dividende von 0,7 auf 0,8 Euro je Aktie steigen soll.

Der Abschluss des Verkaufs des 26-Prozent-Anteils der Immofinanz an der CA Immo – an den US-Investor Starwood für 757,9 Mio. Euro – werde bis Ende des 3. Quartals erwartet. Wie berichtet will die Immofinanz durch den Verkauf auf Zwei-Jahres-Sicht rund 184 Mio. Euro Gewinn erzielen, das entspreche rund 30 Prozent Return on Investment (RoI).