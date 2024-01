Mehr Männer sollten zur Dickdarmkrebs-Früherkennung gehen

Krebserkrankungen sollte am besten durch Prävention und Früherkennung begegnet werden. Zwei neue wissenschaftliche Studien von Wiener Wissenschafter belegen jetzt: Männer sollten besonders zur Dickdarm-Früherkennungsuntersuchung gehen. Zum Erkennen eines Prostatakrebs-Verdachts reicht wahrscheinlich die Blutuntersuchung (PSA-Test) aus.

Pro Jahr erkranken in Österreich rund 4.500 Menschen an Darmkrebs. Etwa 2.000 Patienten sterben an dieser Erkrankung. Die Vorsorgekoloskopie ("Darmspiegelung") ist die beste und effizienteste Möglichkeit, Vorstufen eines Karzinoms oder ein Karzinom im möglichst frühen Stadium zu entdecken und zu entfernen. Die Wiener Gastroenterologin Elisabeth Waldmann (Universitätsklinik für Innere Medizin III; MedUni Wien/AKH) und ihre Co-Autoren haben dazu jetzt in der Fachzeitschrift "Gastrointestinal Endoscopy" (doi: 10.1016/j.gie.2024.01.001) eine Studie veröffentlicht, die auf die geschlechtsspezifischen Charakteristika der Erkrankung eingeht.