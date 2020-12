Mehr Luftfahrt-Tote trotz Rückgangs des Flugverkehrs

Der drastische Einbruch im Weltluftverkehr 2020 spiegelt sich laut Unfallforschern in den Opferzahlen nicht wider. Zwar ist die Zahl der tödlichen Flugunfälle von 27 im Jahr 2019 auf neun gesunken. Die Zahl der bei Flugzeugunglücken getöteten Menschen stieg jedoch gegenüber dem Vorjahr an. Laut Hamburger Flugsicherheitsbüro Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC) starben bei Flugunfällen der kommerziellen Luftfahrt weltweit 318 Menschen - 25 mehr als 2019.

Der zweite schwere Unfall ereignete sich, als ein pakistanischer Airbus A320 in ein Wohngebiet in Karachi krachte. Karachi ist mit 15 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt des Landes. Dabei starben 97 Menschen an Bord und einer am Boden.