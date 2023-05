Neues Gesundheitsförderungsangebot für Senioren

Im Rahmen des Projekts „Geborgenheit in Ems“ bietet Ergotherapeutin Ramona Sieberer ein neues gesundheitsförderndes Gruppenangebot mit dem Titel „Lebensfreude – im Alltag tun was gut tut ®“ in Hohenems an.

Das Angebot richtet sich an Senioren, die sich in Übergangsphasen befinden, wie z. B. beim Übergang in die Pension, Veränderung des Wohnortes oder dem Verlust nahestehender Personen. Das Ziel ist es, die Gesundheit und Lebensqualität im Alltag durch sinnvolles Tun zu stärken sowie Handlungsmöglichkeiten und -interessen zu steigern.

Das Angebot umfasst acht wöchentlich stattfindende Gruppentermine sowie insgesamt zwei Einzelgespräche zu Beginn und am Ende. Die erste Kleingruppe (max. 5 Teilnehmer) findet im Juni bis Juli im Gemeinschaftsraum in der Diepoldsauer Straße 7 statt. In den Einzelgesprächen wird auf die persönlichen Bedürfnisse und den jeweiligen Alltag individuell eingegangen. Bei den Gruppenterminen werden gemeinsam verschiedene Module erarbeitet und dabei das Miteinander gestärkt.