Mehr Hochzeiten und weniger Scheidungen in Österreich 2022

2022 sind 46.415 standesamtliche Ehen geschlossen sowie 1.585 eingetragene Partnerschaften begründet worden. "Nachdem zwei Jahre lang viele private Pläne von coronabedingten Einschränkungen durchkreuzt wurden, haben sich 2022 wieder etwa so viele Paare das Ja-Wort gegeben wie im Vorkrisenjahr 2019", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Gleichzeitig gab es weniger Scheidungen: 13.493 Ehen wurden geschieden und 139 eingetragene Partnerschaften aufgelöst.

In allen Bundesländern wurden mehr Ehen geschlossen als im Jahr davor. Den stärksten Anstieg verbuchte Kärnten (plus 19,2 Prozent), gefolgt vom Burgenland (plus 16,1 Prozent), Niederösterreich (plus 15,6 Prozent), der Steiermark (plus 14,9 Prozent) sowie Tirol (plus 13,7 Prozent) und Salzburg (plus 13,5 Prozent). Auch eingetragene Partnerschaften gab es überall mehr, mit dem deutlichsten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr in Salzburg (plus 27,5 Prozent), gefolgt vom Burgenland (plus 25,8 Prozent), Niederösterreich (plus 17,5 Prozent) sowie der Steiermark (plus 14,1 Prozent) und Vorarlberg (plus 13,8 Prozent).