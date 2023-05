Mehr Geld für Kinderbetreuung

Manuela Lang, Obfrau selbstorganisierte Kindergruppen Vorarlberg, war am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Bis Ende 2024 sollen in Vorarlberg über 100 neue Gruppen für Kinder entstehen und die Betreuungsquote deutlich erhöht werden. Die Gemeinden werden in ihrem Versorgungsauftrag durch bedeutend höhere Förderungen unterstützt, etwa für bauliche Maßnahmen oder Personalkosten. Das berichtete Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner am Mittwoch in einer Pressekonferenz im Landhaus an der Seite von Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink und dem Vize-Präsidenten des Vorarlberger Gemeindeverbands Paul Sutterlüty. Ein flächendeckendes und qualitativ hochwertiges Kinderbildungs- und Betreuungsangebot, wie es die Landesregierung im neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz verspricht, sieht die Obfrau vom Landesverband der selbstorganisierten Kindergruppen Manuela Lang hingegen alles andere als gewährleistet.