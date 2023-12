Mehr Gästebetten als Einwohner in Altstadt Venedig

Die Altstadt Venedigs droht unter dem Druck des Massentourismus auszusterben. In der weltberühmten oberitalienischen Touristenmetropole hat die Zahl der Touristenbetten im Dezember die Einwohnerzahl überholt. Gästebetten gab es 50.016 und Bewohner 49.211, gaben der Verband Venessia.com auf Basis von Daten des städtischen Standesamtes bekannt. Samt Festland-Bewohnern hat Venedig gut 260.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Immer mehr weichen aus der Altstadt dorthin aus.

Venedig testet mit kommendem Frühjahr die Einhebung von Eintrittsgeld für Tagestouristen. An besonders besucherstarken Tagen und Wochenenden, müssen Touristen dann von 8.30 bis 16.00 Uhr fünf Euro Eintrittsgeld, teilte der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, mit. Das Eintrittsgeld werde an insgesamt 29 Tagen im Jahr 2024 erhoben. Einwohner und in der Gemeinde Venedig geborene Personen, Immobilienbesitzer (auch wenn sie nicht in Venedig wohnen), Studenten und Arbeitnehmer müssen kein Eintrittsgeld zahlen. Für andere Kategorien, wie Kinder unter 14 Jahren, Behinderte und Begleitpersonen besteht zwar eine Buchungs-, aber keine Zahlungspflicht.