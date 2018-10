Mehr Garten ins Leben der Kinder bringen

Die Aktion „Mi Kischta Gärtle“ feierte Premiere.

Dornbirn. „Im kleinen Rahmen in die Gartenarbeit schnuppern“, das sollen in Zukunft Kinder und Jugendliche, die bei der Aktion „Mi Kischta Gärtle“ mitmachen. Vergangenen Donnerstag wurde das ambitionierte Projekt das von den Vorarlberger Obst- und Gartenbauvereinen (OGV) in enger Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg ins Leben gerufen wurde, vorgestellt.