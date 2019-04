Mehr Einwohner als je zuvor

Bevölkerungszuwachs macht Wohnraum in Dornbirn zusehends knapper. Um lange Wartelisten abzubauen, fördert die Stadt den gemeinnützigen Wohnungsbau, indem sie Grundstücke zur Verfügung stellt.

Die größte Stadt des Landes wächst weiterhin rasch an: Noch in diesem Jahr dürfte die 50.000-Einwohner-Marke erreicht werden. Seit 1901, dem Jahr der Stadterhebung, hat sich die Bevölkerung Dornbirns fast vervierfacht.

Dornbirn ist nicht nur die bevölkerungsreichste Kommune Vorarlbergs, sondern auch die zehntgrößte Stadt Österreichs. Daran wird sich so schnell nichts ändern, denn die Zahl der Einwohner steigt kontinuierlich an. Voraussichtlich im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres soll die 50.000-Einwohner-Marke überschritten werden. Verantwortlich für das Bevölkerungswachstum ist unter anderem die florierende Wirtschaft, verbunden mit einem großen Angebot an Jobs in allen Wirtschaftsbereichen, von der Industrie über den Handel bis zum Dienstleis­tungssektor. Aber auch das kulturelle Angebot, die ideale Lage, Wandermöglichkeiten oder Natur und Landschaft machen Dornbirn zum gefragten Wohnort.