Mehr Einigkeit beim Thema Klimawandel in EZB als angenommen

Die EZB-Währungshüter liegen aus Sicht von Frankreichs Notenbank-Gouverneur Francois Villeroy de Galhau beim Thema Klimawandel weit weniger auseinander als manchmal angenommen wird. Bei der Antwort auf den Klimawandel könnten Zentralbanken nicht die einzigen Akteure sein, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag.

Am Donnerstag hatte sich Deutsche-Bundesbank-Präsident Jens Weidmann in einem Gastbeitrag für die "Financial Times" für eine Berücksichtigung klimabedingter Finanzrisiken bei den geldpolitischen Entscheidungen der EZB starkgemacht. Die Euro-Notenbanken sollten nur dann in Erwägung ziehen, für geldpolitische Zwecke "Wertpapiere zu kaufen oder als Sicherheiten zu akzeptieren, wenn ihre Emittenten bestimmten klimabezogenen Berichtspflichten nachkommen", erklärte er. Er schlug auch vor, dass Zentralbanken nur Ratings von Agenturen verwenden sollten, die klimabedingte Finanzrisiken angemessen berücksichtigen.