Mehr batteriebetriebene Autos in der EU

In der EU waren 2022 deutlich mehr batteriebetriebene Fahrzeuge unterwegs. Trotz eines allgemein rückläufigen Pkw-Markts erhöhte sich der Anteil um 3 Prozentpunkte auf 12,1 Prozent aller neu zugelassenen Wagen, wie der Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Plug-in-Hybride erreichten einen Anteil von 22,6 Prozent.

Den Löwenanteil machen allerdings weiter Fahrzeuge aus, die mit Diesel und Benzin betrieben werden, auch wenn diese weiter an Boden verlieren. Gemeinsam stellen sie mehr als die Hälfte der Neuzulassungen in der EU.

Im vierten Quartal stieg der Absatz von Benzinern um 4,1 Prozent, während Diesel um 0,4 Prozent sanken. Dagegen legten die EU-Zulassungen batteriebetriebener Fahrzeuge um 31,6 Prozent zu. Wachstumstreiber war dabei der deutsche Markt. Von hybriden Wagen wurden insgesamt um 22,2 Prozent mehr zugelassen.