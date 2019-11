Mehr Asyl-Aberkennungsverfahren 2019

Die Zahl der Asyl-Aberkennungsverfahren ist heuer gestiegen. Allein in den ersten acht Monaten wurden 5.547 Verfahren eingeleitet und damit fast so viele wie im gesamten Jahr davor (2018: 5.991). Besonders spannend ist dabei, dass seit heuer die Gründe für die Aberkennungsverfahren statistisch erfasst werden. Das Ergebnis: Ein Drittel der Fälle betrifft Straffälligkeit, 18 Prozent Reisebewegungen.

Diese Zahlen hat Innenminister Wolfgang Peschorn in der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der SPÖ publik gemacht, von der die "Kleine Zeitung" am Donnerstag berichtete. Von den 5.547 Fällen von Jänner bis August 2019 waren 1.536 Afghanen, 489 davon wegen Straffälligkeit und 281 wegen einer Reisebewegung (der Asylberechtigte ist in seinen Herkunftsstaat gereist oder hat einen Reisepass seines Heimatlandes beantragt).