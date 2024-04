Mehr als zwei Dutzend an Goldmedaillen für den Kraftsportklub Klaus

Die jungen Athleten präsentierten sich im Heimturnier und den landesweiten Titelkämpfen bärenstark.

KLAUS. Bereits zum 28. Mal veranstaltete der Kraftsportklub Klaus in der Sporthalle der Mittelschule Klaus das stark besetzte Internationale Turnier für Anfänger im Ringsport. Knapp Hundert junge Nachwuchsringer aus den drei Ländern Österreich, Deutschland und der Schweiz mit elf teilnehmenden Vereinen nahmen daran teil. Ein Fünftel der Starter kam vom Hausherr aus der Winzergemeinde. Das Trainerteam vom KSK Klaus mit Leiter Norbert Hartmann, Martin Kröss, Thomas Kröss, dem zweifachen Olympia-Starter Herbert Nigsch, Mario Hartmann und Sandor Kanyasi war mit den gezeigten Leistungen zufrieden. Über dreihundert Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Insgesamt gab es für die Klauser Mattensportler zehn Medaillen, davon glänzten fünf Edelmetalle aus Gold, zwei aus Silber und drei aus Bronze. Klassensiege feierten die Lokalmatadoren Adriana Landsteiner (24 kg), Jonas Loacker (25 kg), Mikael Tunca-Manahl (34 kg), Klara Kröss (57 kg) und Tobias Tschanett (66 kg). Die Ringer von Götzis eroberten zweimal den ersten Platz in der jeweiligen Gewichtsklasse, URC Mäder durfte sich über einen Turniersieg freuen.

Der Veranstalter KSK Klaus stellte bei den heimischen Titelkämpfen der Unter-14- bzw. Unter-17-Jährigen der Schüler und Kadetten im Freien Stil fast vierzig Teilnehmer und das mit Abstand größte Starterfeld. Nicht weniger als achtzehn Meistertitel auf Landesebene gingen auf das Konto von Klaus. Erste Plätze holten Martha Hartmann, Mia Kofler, Xenia Begle, Livia Hartmann, Elias Summer, Muhammed Nutsiev, Feliks Fedosov, Maximilian Steigl, Luca Gorisek-Stampler, Luis Summer, Adam Isakhanov, Linus Kofler, Ibrahim Nutsiev, Marco Summer und Muhammed Özdemir. Besonders hervorzuheben sind die starken Leistungen von Adam Isakhanov, Ibrahim Nutsiev und Marco Summer. Das Trio gewann sowohl in der U-14-Klasse als auch gegen drei Jahre ältere Ringer die Goldmedaille. In souveräner Manier setzte sich Klaus in der Mannschaftswertung in beiden Altersklassen punktemäßig klar durch.VN-TK