Mehr als tausend Festnahmen nach Protesten in Ägypten

Nach den Protesten gegen Präsident Abdel Fattah al-Sisi haben die ägyptische Behörden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mehr als tausend Menschen festgenommen. Das Ägyptische Zentrum für Freiheiten und Rechte teilte am Mittwoch mit, seit Freitag habe es insgesamt 1.003 Festnahmen gegeben. Das Ägyptische Zentrum für wirtschaftliche und soziale Rechte sprach sogar von 1.298 Festnahmen.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, sind unter den Inhaftierten auch zwei Professoren, die als Kritiker der ägyptischen Regierung bekannt sind. Nach Angaben von Angehörigen und Anwälten wurden am Dienstagabend die Professoren Hasem Hosni und Hassan Nafaa festgenommen, die an der Universität Kairo lehren.

Die deutsche Regierung erwartet unterdessen, dass die nach den jüngsten Demonstrationen in Ägypten festgenommenen Menschen nicht ohne Anklage dauerhaft festgehalten werden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte am Mittwoch in Berlin: "Laut unbestätigten Informationen wurden in Folge der Demonstrationen am vergangenen Wochenende bisher um die 1.000 Menschen verhaftet". Die deutsche Regierung gehe davon aus, dass Personen, denen kein Vorwurf gemacht werden könne, "umgehend freikommen".