Mehr als Hälfte der heimischen Holzernte 2018 war Schadholz

Mehr als die Hälfte des 2018 aus Österreichs Wäldern entnommenen Holzes war als Folge von Stürmen oder Trockenheit sogenanntes Schadholz. 9,9 Mio. Festmeter Schadholz im vergangenen Jahr sind um über 75 Prozent mehr als im zehnjährigen Schnitt, geht aus der Holzeinschlagsmeldung hervor, die Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Freitag in Fuschl (Salzburg) präsentierte.

Für das laufende Jahr gibt es natürlich noch keine Erhebung, laut Salzburgs Agrarlandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) stehen die Vorzeichen nach dem Wintereinbruch mit massivem Schneefall im Jänner aber nicht sehr gut: “Während solche Schäden in ‘Normaljahren’ sehr lokal begrenzt auftraten, ist im Jahr 2019 Schaden in allen Salzburger Bezirken zu verzeichnen.” Der Wintereinbruch hat freilich nicht nur Salzburg betroffen. In diesem Bundesland wurde inzwischen die Vorwarnstufe für den Borkenkäfer ausgerufen. Oberstes Ziel müsse es sein, Schadholz so rasch wie möglich aus dem Wald zu entfernen, um einen weiteren Befall oder Schaden zu vermeiden, sagte Forstinger.