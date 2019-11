Mehr als 4,6 Millionen Venezolaner auf der Flucht

Mehr als 4,6 Millionen Venezolaner befinden sich nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe derzeit auf der Flucht. Es sei zu befürchten, dass die Zahl der Flüchtlinge aus dem krisengeschüttelten Land bis 2020 auf bis zu 6,5 Millionen Menschen ansteigen werde, teilte die Organisation mit Sitz in Bonn am Mittwoch mit.

Die UNO-Flüchtlingshilfe sprach von der "größten Flucht- und Migrationsbewegung in der jüngeren Vergangenheit Südamerikas". Weltweit gebe es kaum eine Region, aus der so viele Menschen geflüchtet seien.

Der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, Peter Rubenstrotz-Bauer, verwies auf die enormen Risiken, denen die Menschen auf der Flucht ausgesetzt seien. So fehle es an Lebensmitteln und Wasser, zudem würden Flüchtlinge oft Opfer von Ausbeutung und sexuellen Übergriffen. Rubenstrotz-Bauer forderte eine bessere Versorgung der Flüchtlinge mit Lebensmitteln und Medikamenten. Zudem bräuchten die Menschen Schutz und Rechtssicherheit, "um nicht weiter in die Illegalität abzudriften".