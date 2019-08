Mehr als 430.000 deutsche Dieselbesitzer klagen VW

Mehr als 430.000 deutsche VW-Kunden haben sich der Musterfeststellungsklage gegen den VW-Konzern wegen des Dieselskandals angeschlossen. Der Prozess gegen den Autokonzern startet am 30. September vor dem Oberlandesgericht Braunschweig - das Bundesamt für Justiz schickte nun zur Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung den Auszug aus dem Klageregister an das Gericht, wie die Behörde mitteilte.

Sie übersandte den Auszug bereits am 15. August, und zwar in elektronischer Form. "Ausgedruckt wäre er annähernd 67.000 Seiten lang", erklärte der Präsident des Bundesamtes, Heinz-Josef Friehe, am Donnerstag.