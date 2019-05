Mehr als 40 Tote bei Kämpfen im Nordwesten Syriens

Bei heftigen Gefechten zwischen Regierungstruppen und Jihadisten im Nordwesten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 43 Kämpfer getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mitteilte, wurden 22 Kämpfer der Regierungstruppen und 21 Jihadisten getötet.

In der Region, die teilweise von der Jihadistenmiliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kontrolliert wird, hatte es bereits in den vergangenen Tagen massive Luftangriffe gegeben. Am Montag waren nach Angaben der Beobachtungsstelle durch Angriffe syrischer und russischer Truppen in Idlib und in angrenzenden Gebieten fünf Zivilisten getötet worden.