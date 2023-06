Mehr als 30 Tote bei zwei Verkehrsunfällen in Afghanistan

Über 30 Tote nach zwei Verkehrsunfällen in Afghanistan: Bei einem Unfall im Süden des Landes sind demnach Donnerstagfrüh mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 31 weitere wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Bachtar am Donnerstag meldete. Schon am späten Mittwochabend hatten örtliche Medien einen Verkehrsunfall mit mindestens 24 Toten gemeldet. Bei dem Unfall in der nördlichen Provinz Sar-i Pul kamen nach Angaben von Bachtar auch Kinder ums Leben.

Eine verletzte Frau befindet sich laut den Angaben nach dem Unfall am Mittwochabend in einem kritischen Zustand. Der Unfall am Donnerstagfrüh ereignete sich in der Provinz Sabul auf der Autobahn zwischen den Städten Kabul und Kandahar. Dort kollidierten zwei Autos. Die Verletzten befanden sich in einem örtlichen Krankenhaus.