Mehr als 200 Schüler und Schülerinnen in Nigeria entführt

Im Nordwesten Nigerias haben Bewaffnete eine Schule angegriffen und nach Angaben von Anrainern und eines Lehrers mehr als 200 Kinder entführt. Örtliche Behörden im Teilstaat Kaduna bestätigten Entführungen von Kindern aus der Schule in Kuriga am Donnerstag. Sie erklärten aber, die Anzahl der Verschleppten noch nicht festgestellt zu haben. Nach Angaben örtlicher Bewohner wurde mindestens ein Mensch bei dem Angriff getötet.

Sani Abdullahi, einer der Lehrer der Schule im Distrikt Chikun, sagte bei einem Besuch von Vertretern des Teilstaats, dass die Beschäftigten der Schule mit vielen Schülern hätten fliehen können, als die Täter am Donnerstag in der Früh angriffen und in die Luft schossen. Nach ihren Zählungen würden aber immer noch mehr als 280 Kinder vermisst.

"Zum jetzigen Zeitpunkt können wir noch nicht sagen, wie viele Kinder oder Schüler entführt worden sind", sagte der Gouverneur von Kaduna, Uba Sani, am Donnerstag vor Reportern in Kuriga. "Kein Kind wird zurückgelassen werden."

Hunderte Schulkinder und Studierende wurden in den vergangenen Jahren bei Massenentführungen in den Regionen im Nordwesten und im Zentrum Nigerias verschleppt - auch in Kaduna. Nach Wochen oder Monaten in versteckten Waldlagern wurden fast alle nach Zahlung von Lösegeld freigelassen.