Mehr als 200.000 Euro abgeluchst: Acht Monate Gefängnis

Weil er bei einer Neffentrick-Bande mitgemacht hat, ist ein 23-jähriger Slowake am Freitag am Wiener Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs verurteilt worden. Die bereits rechtskräftige Strafe fiel angesichts einer Schadenssumme von über 200.000 Euro mit zwei Jahren Haft, davon acht Monate unbedingt, moderat aus.

Davon profitierte der 23-jährige Slowake, der in eine kriminelle Organisation eingebunden war, die im vergangenen Frühjahr zwei betagten Wienerinnen besonders übel mitgespielt hatte. Eine 81 Jahre alte Frau erhielt Ende März einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Sohn eines längst verstorbenen Schulkollegen ausgab, den die alte Dame zuletzt vor vier Jahren auf einem Begräbnis gesehen hatte. Der Anrufer schilderte der 81-Jährigen, er sitze aufgrund eines Hauskaufs in einer finanziellen Klemme. Ob sie ihm nicht helfen könne, fragte er. Im Zuge weiterer Telefonate - wie später von der Polizei festgestellt wurde, wurde die 81-Jährige in mehr als 140 Telefongespräche verwickelt - brachte der Mann die Pensionistin dazu, dass diese über 55.000 Euro von ihrem Konto behob und ein Schließfach mit Goldmünzen im Wert von zumindest 130.000 Euro leerte.