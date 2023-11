Mehr als 200.000 Afghanen haben Pakistan verlassen

Vor dem Hintergrund angedrohter Massenabschiebungen aus Pakistan haben nach Regierungsangaben inzwischen mehr als 200.000 Afghanen das südasiatische Land verlassen. Der "Rückführungsprozess" verlaufe reibungslos, sagte der geschäftsführende Innenminister Sarfaraz Bugti der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Die Zahlen bezogen sich auf den Zeitraum der vergangenen Wochen seit der Ankündigung der Atommacht, Flüchtlinge abschieben zu wollen.

Die pakistanische Armee wehrte nach eigenen Angaben am Samstag den Angriff einer mit den TTP verbündeten Gruppierung auf einen Ausbildungsstützpunkt der Luftwaffe ab. Bei den Auseinandersetzungen in der Provinz Punjab nahe der Grenze zu Afghanistan seien "neun Terroristen" getötet worden, hieß es in einer Erklärung der Armee. Zu dem Angriff bekannte sich die erst kürzlich in Erscheinung getretene Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP). Bewaffnete Männer hätten den Armeestützpunkt in Mianwali am Samstagmorgen angegriffen, erklärte die Armee. Dabei sei "einiger Schaden an drei bereits ausgemusterten Flugzeugen" entstanden. Der Angriff sei letztlich abgewehrt und neun feindliche Kämpfer getötet worden.