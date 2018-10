Mehr als 20 tote Sicherheitskräfte in Afghanistan

Bei schweren Kämpfen in der nordafghanischen Provinz Samangan sind Dutzende Sicherheitskräfte getötet worden. Im Bezirk Dara-e Sof Payeen hätten radikalislamische Taliban in der Nacht auf Dienstag mehrere Kontrollposten überfallen und dabei mindestens 20 Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter getötet, sagte ein Provinzrat. Darunter sei auch der Chef des Polizeigeheimdienstes der Provinz.

In den vergangenen Monaten hat sich die Sicherheit in der Provinz Samangan stark verschlechtert. Taliban greifen vor allem in den Bezirken Dara-e Sof Payeen und Dara-e Suf-e Bala immer wieder Kontrollposten an und töten dabei Dutzende Sicherheitskräfte.