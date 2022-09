Mehr als 20 Tote durch Blitzeinschläge in Indien

Durch Blitzeinschläge bei schweren Gewittern sind im Osten Indiens mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Wie der Katastrophenschutz im Bundesstaat Bihar am Samstag mitteilte, gab es allein am Freitag elf Todesopfer, nach 13 Toten an den beiden vorangegangenen Tagen. Bei den meisten Opfern handelte es sich demnach um Bauern und Tagelöhner. Für den Wochenbeginn werden unterdessen weitere Unwetter erwartet.

Während der Monsunzeit zwischen Juni und September sind Blitzeinschläge in Indien sehr häufig. Laut amtlicher Statistik starben allein 2019 fast 2.900 Menschen in dem Land durch Blitze.