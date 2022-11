Mehr als 20 Schafe in einer Nacht in Kärnten gerissen

Vermutlich ein Wolf hat in der Nacht auf Mittwoch im Gemeindegebiet von Dellach im Gailtal (Bezirk Hermagor) mehr als 20 Schafe gerissen. Ein Bauer hatte um 6.00 Uhr die Polizei verständigt. Die Landwirtschaftskammer Kärnten sprach in einer Aussendung von 22 Schafen, die sofort tot waren, weiteren fünf, die notgeschlachtet werden mussten, und bei drei Schafen war vorerst nicht klar, ob sie überleben würden.

Der zuständige Landesrat, Martin Gruber (ÖVP), teilte am Mittwoch mit, dass für das Gebiet um Dellach bereits eine Freigabe zum Abschuss eines Wolfes gemäß Kärntner Wolfsverordnung besteht. Sie trat am 17. Oktober in Kraft und gilt noch bis einschließlich 14. November. "Der aktuelle Vorfall beweist einmal mehr, dem Wolf müssen Grenzen aufgezeigt werden", so Gruber. Mit der Wolfsverordnung habe man "das derzeit maximal Mögliche umgesetzt, um bei Problem- und Schadwölfen eingreifen zu können".