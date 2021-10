Mehr als 20 Millionen Startseiten-Aufrufe für VOL.AT

Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) bescheinigt der Vorarlberger Newsplattform Vorarlberg Online (VOL.AT) weiterhin stabile Zugriffszahlen für den Spätsommermonat September. Besonders kann sich das Nachrichtenportal über rund 44 Millionen allgemeine Seitenaufrufe freuen.

Im Monat September verzeichnete die Newsplattform VOL.AT über 10,1 Millionen Visits und rund 44 Millionen Seitenaufrufe. Das Informationsbedürfnis der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nach aktuellen Nachrichten aus Vorarlberg und der Welt war auch im vergangenen Monat sehr stark. Außerdem wurden mit knapp 1,6 Millionen Endgeräten (Unique Clients), also Smartphones, PCs und Tablets, auf die Nachrichtenplattform zugegriffen. Die Zahlen blieben im Vergleich zum Vormonat August, in allen Bereichen stabil.

Rekordwert bei den Video-Views

Zudem verzeichnete alleine die Startseite von VOL.AT mehr als 20 Millionen Aufrufe. "Extrem erfreulich haben sich auch die Video-Views entwickelt", sagt VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer. "Über die Plattformen hinweg haben wir mit rund 7,69 Millionen Video-Aufrufen im September 2021 einen neuen Rekordwert erreicht. In diesem Zusammenhang muss auch die Vorarlberg LIVE-Sendung mit Landeshauptmann Markus Wallner und "Bild"-Journalistin Nena Schink hervorheben, die rund 311.000 Aufrufe verzeichnete."

