Mehr als 20 Millionen Besucher auf Plaza der Elbphilharmonie

Seit der Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie vor gut sieben Jahren haben mehr als 20,5 Millionen Gäste die Aussichtsplattform des Konzerthauses besucht. Allein im vergangenen Jahr seien mehr als drei Millionen Besucherinnen und Besucher auf die Plaza geströmt, teilte ein Sprecher der Elbphilharmonie mit. Rund 270.000 von ihnen hätten dafür Geld in die Hand genommen und Tickets vorgebucht, um längere Wartezeiten beim Besuch zu vermeiden.

"Das Interesse an der spektakulären Architektur der Elbphilharmonie und der Aussicht direkt am Hamburger Hafen ist ungebrochen", sagte der Sprecher. In den ersten Jahren nach der Eröffnung der Plaza im November 2016 hatten Gäste für die Buchung eines Besuchstermins zwei Euro berappen müssen, seit August 2023 sind dafür nach Angaben der Elbphilharmonie drei Euro fällig. Gruppentickets kosteten anfangs sechs Euro, seit vergangenem Sommer sind es demnach zwei Euro pro Ticket.