Mehr als 130 Ukrainer ertranken im Juni bei Badeunfällen

Bei Badeunfällen in der Ukraine sind seit Anfang Juni mindestens 135 Menschen ertrunken. Die hohe Zahl erklärt sich dadurch, dass viele Menschen betrunken schwimmen gehen und an ungesicherten Stellen baden, teilte der Zivilschutz mit. Seit Jahresbeginn sind nach Behördenangaben bereits mehr als 450 Menschen in Gewässern ertrunken, darunter mindestens 40 Kinder.

2017 hatte es in der Ukraine mehr als 1.000 Badetote gegeben. Das Bildungsministerium in Kiew hatte im August gesagt, dass Schwimmunterricht zu den empfohlenen Modulen für die allgemeinbildenden Schulen gehöre.