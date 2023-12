Mehr als 130 Tote nach Erdbeben in Nordwestchina

Nach dem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete, wurden nach dem Beben vom Vortag in der Provinz Qinghai vier weitere Opfer geborgen, damit stieg die Zahl dort auf 18 und insgesamt auf 131. Das Epizentrum des Bebens der Stärke 6,2 lag im Kreis Jishishan in der Nachbarprovinz Gansu, wo mindestens 113 Menschen ums Leben kamen.

Hunderte Menschen wurden verletzt. Es war das Erdbeben mit den meisten Opfern in China seit neun Jahren. Die abgelegene Region gilt als eine der ärmsten Chinas.