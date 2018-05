Mehr als 1,2 Milliarden Kinder benachteiligt

Mehr als die Hälfte der Kinder weltweit ist einem Bericht der Organisation Save the Children zufolge benachteiligt. Die Kindheit von über 1,2 Milliarden Mädchen und Buben stehe damit auf dem Spiel. Ursachen sind vor allem bewaffnete Konflikte, große Armut und Diskriminierung von Mädchen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Report der Kinderrechtsorganisation hervorgeht.

Extrem gefährdet seien Kinder in West- und Zentralafrika. “Frühverheiratung, Kinderarbeit und Mangelernährung sind nur einige der alarmierenden Lebensumstände, die Kinder ihrer Kindheit berauben können”, sagte Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. Die Organisation untersuchte für ihren Bericht “Gesichter der Ausgrenzung” die Situation in 175 Ländern.