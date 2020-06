Mehr als 100.000 Euro Agrarförderungen für 1.005 Betriebe

Die Zahl der heimischen Groß-Förderbezieher von EU-Agrargeldern ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. 1.005 Betriebe, Vereine und andere Institutionen, etwa Stiftungen, erhielten im Wirtschaftsjahr 2019 (Oktober 2018 bis Oktober 2019) mehr als 100.000 Euro an Agrarförderungen. Im Jahr 2018 waren es 943.

Die höchste Summe ging laut der kürzlich aktualisierten Transparenzdatenbank () an die Agrarmarkt Austria mit 33,5 Mio. Euro für die "Verwaltung EU-Fonds - Technische Hilfe". Die zweithöchste Förderung ging an die Arge Landwirtschaftskammer Beratung mit 5,1 Mio. Euro für die "Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste", gefolgt vom Landwirtschaftsministerium mit 3,3 Mio. Euro für "Zusammenarbeit" und "Technische Hilfe".

Die höchste Fördersumme an Betriebe ging an den Käseabpacker Tirol Pack (2,9 Mio. Euro) und an die Molkerei Vorarlberg Milch (2,5 Mio. Euro) für Investitionen. Tirol Pack ist ein Zusammenschluss von 10 Tiroler Kleinsennereien. Die Erzeugerorganisation Obst Partner Steiermark - bekannt durch "frisch-saftig steirisch" - erhielt "Beihilfen im Sektor Obst und Gemüse" im Umfang von 2,3 Mio. Euro. Die Initiative "Urlaub am Bauernhof" bekam 2,2 Mio. Euro an Förderung, der Waldpflegeverein Tirol mit 1.000 Mitgliedern rund 2 Mio. Euro.