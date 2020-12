Mehele: Neuer Standort, bewährtes Angebot

Diesen Herbst hat die Firma Mehele Landtechnik ihren neuen Geschäftsstandort in der Radetzkystraße 132 eröffnet.

Zuvor hatte das Unternehmen seinen Sitz in der St.-Karl-Straße. Nach etwas mehr als eineinhalbjähriger Bauzeit wurde der Firmensitz vor wenigen Wochen in die Radetzkystraße verlagert. Dort betreibt die Firma Mehele bereits seit 1988 eine rund 800 Quadratmeter große Ausstellungs- und Lagerhalle. Kunden – vor allem aus der Land- und Forstwirtschaft, und das über die Grenzen hinaus – wissen das Angebot von Maschinen und Traktoren ebenso zu schätzen wie die dazugehörigen Reparatur- und Servicearbeiten.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Mehele ein derart innovatives und aktuell essentielles Unternehmen in Hohenems beheimaten – und das schon über Generationen hinweg. Mehele sorgt dafür, dass unsere Landwirtschaft immer mit den modernsten Maschinen ausgerüstet ist, die Dank kompetentem Service stets bestmöglich in Schuss gehalten werden. Eine funktionierende, regionale Landwirtschaft ist nicht nur mir persönlich ein wichtiges Anliegen, sondern gerade in diesen Zeiten ein unbezahlbarer Schatz, der uns mit besten frischen Produkten aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft versorgt“, so Bürgermeister Dieter Egger.