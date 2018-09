Megatrend Biotechnologie-Sektor

Rund um den Biotech-Sektor, der lange Zeit mit Rekordmeldungen aufhorchen ließ, ist es ruhig geworden. Nach einer längeren Phase der Konsolidierung geht seit Mai der Trend wieder deutlich nach oben.

Biotechnologie-Aktien gelten aufgrund der Innovations­stärke des Sektors als chancenreich, neigen aber auch zu hohen Kursschwankungen in beide Richtungen. Die VN sprachen darüber mit Ines Frei, Private Banking Vorarlberger Sparkassen.

Biotechnologie gilt als Sammelbegriff für eine Vielzahl von Verfahren, Produkten und Methoden. Man entwickelt damit Medikamente, züchtet neue Pflanzensorten, stellt aber auch Waschmittel oder Kosmetika her. Wie kann die Branche charakterisiert werden?

Grundsätzlich unterscheidet man in der Biotechnologie drei Kategorien: die rote (Medizin), die grüne (Landwirtschaft) und die weiße Klasse (Industrie). Schwerpunkt­mäßig findet Biotechnologie ihren Einsatz vor allem in der Medizin – beispielsweise in der Antiköperproduktion oder der Gen-Analyse.

Biotech-Produkte haben jedoch, im Unterschied zu Pharmazeutika, anstatt der chemischen eine biologische Basis, also lebende Organismen wie Enzyme oder Bakterien. Vielen Biotech-Unternehmen sind lange und kostenintensive Produktentwicklungsphasen gemeinsam. Sie schreiben während dieser Zeit häufig Verluste, bevor sie so richtig erfolgreich durchstarten und viel verdienen können. Das erklärt unter anderem auch die starke Kursschwankungsbreite.

Dabei hört das Übernahmekarussell nicht auf sich zu drehen. Große Pharmakonzerne sind ständig auf der Suche nach kleinen innovativen Biotech-Unternehmen. So hat heuer der Schweizer Pharmariese Novartis die US-amerikanische Avexis um 8,7 Milliarden US-Dollar erworben, um seine Führungsposition in Gentherapie und Neuroscience auszubauen. Sanofi schluckte für 3,9 Milliarden Euro die belgische Ablynx, die an Medikamenten gegen seltene Erkrankungen des Blut­systems arbeitet. Die Fusion zwischen dem US-Unternehmen Shire mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda, ein Deal im Umfang von 62 Milliarden Dollar, ist im Laufen.

In letzter Zeit haben die Kurse von Biotech-Aktien wieder deutlich angezogen. Was sind die treibenden Faktoren?

Biotechnologie-Aktien kletterten bis zu ihrem All-Time-High Mitte 2015 mehr als sechs Jahre nach oben.

Hillary Clintons Ansage im letzten US-Wahlkampf, eine Gesundheitsreform anzustreben, verpasste dem Sektor einen Dämpfer. Aber auch der amtierende US-Präsident Trump ließ der Branche ausrichten, dass ihm höhere Preise für Medikamente nicht gefallen. Eine gesetzliche Regulierung steht jedoch nicht zur Debatte. Dennoch ist der Sektor im heurigen Jahr ganz gut gelaufen. Biotech-Aktien sind an der Börse günstig bewertet – vor allem die großen zehn. Die Umsatz- und Gewinnschätzungen bis 2020 lassen immerhin Steigerungen im niedrigen zweistelligen Bereich erwarten.

Darüber hinaus haben zahlreiche Forschungsergebnisse zuletzt die Fantasie der Investoren beflügelt und für positive Mittelzuflüsse gesorgt. So gab der US-Biotec-Riese Biogen bekannt, dass ein Alzheimer-Medikament, das Ablagerungen im Gehirn beseitigen soll, möglicherweise schon in zwei Jahren für den Vertrieb an Patienten freigegeben wird.

Welche weiteren Anwendungsgebiete erscheinen erfolgversprechend?

Das ist ganz klar die Genforschung und Gentechnik. Momentan ist die Gen-Editierung ein großes Thema. Darunter versteht man, vereinfacht gesagt, die Reparatur bzw. das Entfernen defekter Gene mit gentechnischen Methoden. Da stehen wir erst am Beginn. Viele Krankheiten könnten möglicherweise schon in wenigen Jahren an ihren Wurzeln gepackt und geheilt werden, anstatt wie bisher nur die Symptome zu bekämpfen.

Gibt es Faktoren, die zuletzt positive Branchen-Entwicklung dämpfen könnten?

Die Preise dürften sich in Zukunft weniger rasant entwickeln, Steigerungsraten über der Inflationsrate nicht mehr so leicht durchzusetzen sein. Außerdem hat ja Präsident Trump gedroht, einzugreifen, sollte man sich seinem Wunsch nach Preisstabilisierung nicht beugen.

Was ist bei der Investition in Biotech-Titel zu beachten?