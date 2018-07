Megatransfer in der NBA - James wechselt zu L.A. Lakers

Auf der Jagd nach dem Legenden-Status zieht es Basketball-Superstar LeBron James nach Hollywood. Der Ausnahmekönner wechselt von den Cleveland Cavaliers zu den Los Angeles Lakers. Der 33-Jährige erhält beim Traditionsteam aus Kalifornien einen mit 154 Mio. Dollar (132 Mio. Euro) dotierten Vierjahresvertrag. Das gab sein Management am Sonntag bekannt.

Seinen Vertrag kann James offiziell erst ab Freitag unterschreiben. Von einer Option, seinen auslaufenden Kontrakt bei den Cavaliers zu verlängern, hatte er davor nicht Gebrauch gemacht. “Das wird für immer mein Zuhause sein”, schrieb James bei seinem zweiten Abschied aus Cleveland. 2010 hatte er den Club aus seiner Heimat Ohio bereits in Richtung Miami Heat verlassen. In Miami holte James in vier Jahren zwei NBA-Titel, ehe er 2014 nach Cleveland zurückkehrte.