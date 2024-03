Megaparty in Rankweils Gewölbekellern und Gastgärten

Tausende Besucher kamen zum 22. Rankweiler Kellerfest in sieben verschiedenen Rankweiler Gastronomiebetrieben.

RANKWEIL. Elmar Herburger, Seniorchef vom Gasthof Mohren und Mesner Martin Salzmann haben vor 22 Jahren das Rankweiler Kellerfest gegründet. „Die traditionsreiche Mega-Veranstaltung wird von vielen Gästen aus Nah und Fern sehr gut angenommen. Die Besucher kommen in den alten Gewölbekellern in Rankweil mit den verschiedensten Highlights der Ausrichter voll und ganz auf ihre Kosten. Das Kellerfest ist längst zu einer Marke geworden“, sagt Rankweiler Hof Geschäftsführer Roland Vith im Gespräch mit den Vorarlberger Nachrichten. Der Veranstalter die Rankweiler Wirtegemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeindemarketing Rankweil GmbH durfte sich auch diesmal über Tausende Menschen und Besucher in den sieben teilnehmenden Betrieben dem Rankweiler Hof, Gasthof Mohren, Gasthof Sonne, Rankler Weinberg, Wirtshaus Hörnlingen, Braugaststätte Taube und dem Mobilen Hilfsdienst Rankweil freuen. Der Wettergott hatte ein Einsehen und so konnten die vielen Gäste, welche in den Gewölbekellern keinen Platz mehr gefunden haben, auch direkt vor Ort in den wunderschönen Gastgärten oder auf dem Vorplatz der Gastronomiebetriebe kulinarische Köstlichkeiten oder spezielle Getränke plus Livemusik von bekannten Vorarlberger Bands und Musikgruppen genießen. „Es ist einfach fantastisch zu sehen, wie die Menschen mit viel Freude gemeinsam nette Stunden verbringen und zusammen feiern. Das Kellerfest ist inzwischen eine tolle Institution und bei einer speziellen Atmosphäre und Ambiente ist dieses schon große Event zum Frühjahrsstart genau zum richtigen Zeitpunkt. Dem Kellerfest gehört die Zukunft“, meint Gasthof Mohren Rankweil Geschäftsführer Marcel Herburger. Alle sieben teilnehmenden Lokale vom Kellerfest platzten aus ihren Nähten. Eine gelungene Premiere legte der Fuchsenhaus-Gewölbekeller hin. Das Mohi-Rankweil Team mit Daniela Kessler, Petra Summer und Barbara Ströhle mit vielen ehrenamtlichen Helfern sorgten für den perfekten Ausschank. Der Erlös aus dem Kellerfest beim Fuchsenhaus kommt der Nachmittagsbetreuung vom Mohi Rankweil zugute. Unter den zahlreichen Gästen waren Neo-AK Präsident Bernard Heinzle, Alt-AK „Boss“ Hubert Hämmerle, Rankweil Vizebürgermeister Andreas Prenn mit Gattin Cornelia, Gemeinderat Helmut Jenny mit Gattin Waltraud, Angie Ellensohn, Clemens Feel, Gerd Deschler, Barbara Klocker, Ilse Dreier, Quadro Ernst und viele mehr.VN-TK