Mega-Debakel für Lustenauer Austria in Salzburg

Ein Match gegen den Serienmeister aus Salzurg, das durchwegs wie ein Trainingsspiel wirkte, endete für Austria Lustenau mit einer empfindlichen Niederlage.

Von Beginn an boten die Lustenauer den Salzburgern wenig bis keinen Widerstand, lagen bereits in der 18. Minute mit drei Toren zurück und mussten am Ende einsehen, dass sie mit dem Endergebnis von 7:0 eigentlich noch glimpflich davongekommen waren. Ein zweistelliges Ergebnis wäre in diesem einseitigen Match kaum eine Überraschung gewesen.