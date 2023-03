Medwedew und Tiafoe im Indian-Wells-Halbfinale

Daniil Medwedew ist weiter ausgezeichnet in Form. Der Russe baute nach seinem Erfolg über Olympiasieger Alexander Zverev am Mittwoch in Indian Wells seine aktuelle Serie auf 18 Siege aus. Medwedew bezwang den Spanier Alejandro Davidovich Fokina beim Masters-1000-Turnier mit 6:3,7:5 und steht bereits im Halbfinale. Seit seinem Drittrunden-Aus bei den Australian Open hat Medwedew die Turniere in Rotterdam, Doha und zuletzt Dubai gewonnen.

Nun trifft er im Kampf um sein viertes Endspiel en suite auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Der Wien-Finalist 20221 besiegte den Briten Cameron Norrie mit 6:4,6:4. Tiafoe steht erstmals im Halbfinale eines 1000er-Events.

Auch bei den Frauen haben sich mit Aryna Sabalenka und Maria Sakkari die ersten beiden Spielerinnen für die Vorschlussrunde qualifiziert. Australian-Open-Siegerin Sabalenka ließ der US-Amerikanerin Coco Gauff beim 6:4,6:0 keine Chance und steht nun bei 16 Siegen in 17 Matches in diesem Jahr. Die Akteurin aus Belarus trifft nun auf die Griechin Sakkari. Letztere hatte gegen die Tschechin Petra Kvitova beim 4:6,7:5,6:1 um einiges mehr Mühe.