Medwedew nach Viersatzsieg über Fucsovics im Achtelfinale

Medwedew gewann am Ende souverän ©APA/AFP

Daniil Medwedew ist nach einem holprigen Start am Ende souverän ins Achtelfinale des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon eingezogen. Der Weltranglisten-Dritte aus Russland setzte sich am Samstag gegen den Ungarn Marton Fucsovics mit 4:6,6:3,6:4,6:4 durch. Die Vorarlbergerin Julia Grabher schied unterdessen ebenso wie im Einzel auch im Doppel in der ersten Runde aus.

Grabher unterlag mit ihrer italienischen Partnerin Sara Errani dem tschechischen Duo Miriam Kolodziejova/Marketa Vondrousova glatt mit 3:6,4:6. Die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova buchte im Einzel mit einem 6:3,7:5-Erfolg über die Serbin Natalija Stevanovic das Ticket für das Achtelfinale.

Ein verhaltener Start samt eines frühen Breaks kosteten Medwedew den ersten Satzverlust im Turnierverlauf. Ab diesem Zeitpunkt hob der Russe sein Niveau und gewann die Durchgänge zwei und drei souverän. Zu Beginn des vierten Satzes verletzte sich Fucsovics am Sprunggelenk und konnte die Partie nur noch beeinträchtigt zu Ende spielen. Medwedew entschied Satz vier mit 6:4 für sich und stellte im Head-to-Head mit dem Ungarn auf 3:1, nachdem er das bis dato einzige Duell auf Grand-Slam-Ebene in Paris verloren hatte.

Im Achtelfinale trifft Medwedew entweder auf den US-Amerikaner Tommy Paul oder den Tschechen Jiri Lehecka und bekommt die Chance, erstmals in seiner Karriere den Sprung unter die letzten Acht in Wimbledon zu schaffen.