Medizinische Weltpremiere an Linzer Universitätsklinikum

Ärzte des Linzer Kepler Universitätsklinikums (KUK) haben - nach Spitalsangaben erstmals weltweit - wenige Tage vor der Geburt einen Stent in das Herz eines Kindes eingepflanzt. Der kleine Jan, der ansonsten nicht lebensfähig bzw. nur mit einer hochriskanten Not-OP zu retten gewesen wäre, hat noch einen Eingriff vor sich, dann soll er ein fast normales Leben führen können, erwarten die Mediziner.

Vier Monate nach seiner Geburt war Jan am Dienstag Mittelpunkt einer Pressekonferenz im KUK, in der Gerald Tulzer, Vorstand der Klinik für Kinderkardiologie, und Wolfgang Arzt, Vorstand des Instituts für Pränatalmedizin, den Eingriff erklärten. Die Eltern hatten nur zwei oder drei Tage Zeit, sich zu entscheiden, ob sie den Schritt wagen wollten. “Wir haben es so hingenommen”, schilderte die Mutter des Kleinen mit dem Baby am Arm. Es sei “Gott sei Dank die richtige Entscheidung gewesen”, ist der Vater heute erleichtert.

Der in Linz vorgenommene Eingriff ist laut KUK weltweit der erste dieser Art, der so knapp vor der Geburt durchgeführt wurde. Es habe in den USA und in Kanada zwar bereits einige Versuche von Stentimplantationen im Mutterleib gegeben, aber nie so kurz vor der Entbindung. Dass es gerade in Linz gelungen ist, führen Tulzer und Arzt auf ihre fächerübergreifende Zusammenarbeit zurück. Das Kinderherz-Zentrum am KUK sei das europaweit größte und weltweit zweitgrößte Zentrum für pränatale Herzeingriffe und habe gemeinsam mit dem Institut für Pränatalmedizin bereits 150 solche durchgeführt, hieß es vom Spital.