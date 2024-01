Medikamentenbevorratung wird auf 700 Arzneien ausgeweitet

Die Pharmaindustrie wird künftig dazu verpflichtet, ihre Lagerbestände für kritische Arzneimittel deutlich zu erhöhen. Mehr als 700 relevante Medikamente sollen für den österreichweiten Bedarf von vier Monaten eingelagert werden. Eine entsprechende Bevorratungs-Verordnung wurde heute der EU übermittelt, berichtete Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstagnachmittag. Auch ein Wirkstofflager wurde eingerichtet, um Arzneien in Apotheken herstellen zu können.

Bevor die Verpflichtung an die pharmazeutische Industrie in Kraft treten kann, muss sie der Europäischen Kommission zur Kenntnis gebracht werden. Für die nächste Wintersaison müssen die entsprechenden Medikamente allerdings bereits eingelagert sein und der Bevölkerung zur Verfügung stehen, erläuterte das Gesundheitsministerium.

Neben fertigen Medikamenten befindet sich dort nun auch beispielsweise Paracetamol in 25-Kilo-Fässern. In dem Wirkstofflager sind aber insgesamt "Mengen, die nicht extrem groß sind", sagte Windischbauer. Auch in Apotheken sei nur so viel, wie sie verarbeiten können, "keine Übermengen", betonte er. "Das Wirkstofflager ist wie eine Versicherung. Wir tun alles, dass wir das nicht brauchen." Bei einem Engpass bestimmter Medikamente können diese aber aus den Wirkstoffen in der Apotheke hergestellt werden, etwa Arzneien für Kinder.