Medienkunstfestival CIVA setzt auf "virtuelles Anbandeln"

Gegen das vom Coronavirus erzwungene Social Distancing setzt das neue Wiener Medienkunstfestival CIVA das Motto "Virtual Bonding" - "virtuelles Anbandeln", wie Festivalleiterin Eva Fischer beim heutigen Online-Pressegespräch salopp übersetzte. CIVA steht für "Contemporary Immersive Virtual Art" und orientiert sich bei der Aussprache am Wort Cyber. Die erste Ausgabe findet von 19. bis 27. Februar statt, ist kostenlos und technisch niederschwellig zugänglich.

Eröffnet wird CIVA am 19. Februar von 10 bis 10.30 Uhr in einem Stream auf twitch.tv/civa_at bzw. civa.at, bei dem auch die Themen der ersten Ausgabe vorgestellt werden. Am Eröffnungstag ist das Festivalpublikum eingeladen, audiovisuelle und musikalische Performances von Jahson the Scientist and Friends, Matteo Haitzmann, Marian Essl, Arno Deutschbauer und Sippin' T im virtuellen Raum, auf den Festivalbühnen von Mozilla Hubs, mitzuerleben.