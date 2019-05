„Medienkompetenz für Eltern – Gefahren und Chancen der virtuellen Welt“

Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Doch was genau bedeutet diese Schnelllebigkeit für unsere Kinder und Jugendlichen?

Kann man das Leben noch genießen in einer Welt, in der ein virtueller „Like“ mehr als eine reale Umarmung zählt? Kinder und Jugendliche flüchten sich immer mehr in sogenannte „Scheinwelten“ wie das Fernsehen, Facebook, Instagram, Snapchat usw. Fakt ist, dass diese Medien existieren und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Es ist daher wichtig, den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Nutzung zu vermitteln. Diese Sensibilisierung kann bereits im Elternhaus beginnen. Im Vortrag werden verschiedene Themenbereiche vorgestellt und bearbeitet. Im Anschluss daran haben die Teilnehmenden Zeit, Fragen zu stellen.