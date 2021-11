Medien: Zwei Tote bei Sturz im Konzerthaus von Uppsala

Bei einem dramatischen Zwischenfall im Konzerthaus der schwedischen Stadt Uppsala sind nach übereinstimmenden Medienberichten zwei Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten die Nachrichtenagentur TT, der Sender SVT und weitere schwedische Medien am Dienstagabend unter Berufung auf die Polizei.

Demnach war eine Person in dem Gebäude aus hoher Höhe in den Eingangsbereich gefallen oder gesprungen, auf Menschen gestürzt und gestorben. Eine andere Person starb ebenfalls, eine weitere wurde verletzt, aber nicht lebensgefährlich.

Die Hintergründe des Vorfalls im Konzert- und Kongressbau UKK blieben bis zum späten Dienstagabend unklar. Dort sollte am Abend eigentlich die Hommage "Thank You For The Music" für die beiden Abba-Mitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus stattfinden.